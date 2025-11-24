Neuer Job für Mick Schumacher: Hier gibt er schon bald richtig Gas!

Genf - Gute Neuigkeiten von Mick Schumacher (26)! Der Sohn von Motorsport-Legende Michael (56) hat sich einen neuen Job in den USA ergattert.

Im Oktober machte Mick Schumacher (26) sein Aus bei Alpine öffentlich. © IMAGO / Andreas Beil

Über Monate hinweg war über eine mögliche Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports diskutiert worden - mit seiner neuesten Entscheidung schiebt er einem potenziellen Comeback in der Formel 1 aber einen Riegel vor.

Der 26-Jährige geht künftig nämlich in der IndyCar-Series für den Rennstall Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) an den Start!



"Ich verfüge über Einblicke und Kenntnisse, die mit Sicherheit zu einer erfolgreichen Partnerschaft beitragen werden", teilte Mick bei der Bekanntgabe mit.

Bereits vor der getrockneten Tinte unter seinem neuen Vertrag hatte er in der IndyCar-Series mit RLL zusammengearbeitet - allerdings vorerst auf Probe. "RLL hat mich während der Testphase bereits hervorragend vorbereitet, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können."