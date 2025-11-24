Neuer Job für Mick Schumacher: Hier gibt er schon bald richtig Gas!
Genf - Gute Neuigkeiten von Mick Schumacher (26)! Der Sohn von Motorsport-Legende Michael (56) hat sich einen neuen Job in den USA ergattert.
Über Monate hinweg war über eine mögliche Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports diskutiert worden - mit seiner neuesten Entscheidung schiebt er einem potenziellen Comeback in der Formel 1 aber einen Riegel vor.
Der 26-Jährige geht künftig nämlich in der IndyCar-Series für den Rennstall Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) an den Start!
"Ich verfüge über Einblicke und Kenntnisse, die mit Sicherheit zu einer erfolgreichen Partnerschaft beitragen werden", teilte Mick bei der Bekanntgabe mit.
Bereits vor der getrockneten Tinte unter seinem neuen Vertrag hatte er in der IndyCar-Series mit RLL zusammengearbeitet - allerdings vorerst auf Probe. "RLL hat mich während der Testphase bereits hervorragend vorbereitet, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können."
Mick Schumacher geht bei Indy500 an den Start
Eine ganz neue Herausforderung für den Sohn vom siebenfachen Formel-1-Weltmeister "Schumi": Sechs der 16 Saisonrennen werden im bekannten Oval gefahren.
Um sich für seinen neuen Job optimal auf diese Rennen einzustellen, plant sein neuer Arbeitgeber weitere Tests und will seinen Schützling so bestens auf die neue Aufgabe einschwören.
Ebenso Teil seines neuen Arbeitspapiers ist die Teilnahme am legendären Indy500. Erst vor Kurzem hatte sich Mick Schumacher öffentlich gemeldet und sein Aus fürs Team Alpine in der Langstrecken-WM verkündet.
Passend zum Ergattern seines neuen Cockpits teilte der 26-Jährige am Montag zwei Instagram-Beiträge von RLL. Auf ein eigenes Statement über Social Media warten seine Fans bislang noch vergebens.
Einer seiner neuen Bosse ist übrigens der US-Amerikanische Moderator David Letterman (78) und Host der "Late Show".
