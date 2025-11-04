Schwerer Verlust: Mick Schumacher in tiefer Trauer

Genf - Mick Schumacher (26) trauert um seine Hündin Angie. Der Rennfahrer und Sohn von Formel-1 -Legende Michael Schumacher nimmt mit einem Posting Abschied von seiner tierischen Wegbegleiterin .

Mick Schumacher (26) trauert via Instagram um seine Hündin Angie. © Fotomontage: /Ben Stansall/AFP, Screenshot/Instagram/@mickschumacher

"Sie war mein Schatten", schreibt der 26-jährige in dem Instagram-Post.

Zehn Jahre war seine Hündin Angie an seiner Seite. Sie begleitete Mick Schumacher sogar auf seinen Reisen. Vor allem schätzte er die bedingungslose Liebe des Tieres.

Obwohl die beiden etliche Jahre miteinander verbringen konnten, fühlt es sich für den Rennfahrer so an, als wäre Angie viel zu früh gegangen.

Mit elf Bildern gedenkt er auf Instagram seiner Wegbegleiterin. Die Anteilnahme in den Kommentaren ist groß: Rennfahrer-Kollegen, aber auch der deutsche Fernsehmoderator Jan Köppen (42) trauern gemeinsam mit Mick.