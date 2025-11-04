Schwerer Verlust: Mick Schumacher in tiefer Trauer
Genf - Mick Schumacher (26) trauert um seine Hündin Angie. Der Rennfahrer und Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher nimmt mit einem Posting Abschied von seiner tierischen Wegbegleiterin.
"Sie war mein Schatten", schreibt der 26-jährige in dem Instagram-Post.
Zehn Jahre war seine Hündin Angie an seiner Seite. Sie begleitete Mick Schumacher sogar auf seinen Reisen. Vor allem schätzte er die bedingungslose Liebe des Tieres.
Obwohl die beiden etliche Jahre miteinander verbringen konnten, fühlt es sich für den Rennfahrer so an, als wäre Angie viel zu früh gegangen.
Mit elf Bildern gedenkt er auf Instagram seiner Wegbegleiterin. Die Anteilnahme in den Kommentaren ist groß: Rennfahrer-Kollegen, aber auch der deutsche Fernsehmoderator Jan Köppen (42) trauern gemeinsam mit Mick.
Kurz bevor für ihn mit dem möglichen Wechsel zum US-amerikanischen RLL-Racing-Team in die IndyCar-Serie ein neuer Lebensabschnitt beginnen könnte, muss der Sohn von Michael Schumacher nun zunächst einen anderen hinter sich lassen.
Mit den Worten: "Ich werde dich für immer vermissen – meine Angie", beendet er seinen rührenden Post.
Titelfoto: Fotomontage: /Ben Stansall/AFP, Screenshot/Instagram/@mickschumacher