Pep-Star lässt Frust freien Lauf: "Was soll ich denn machen?"

Manchester (England) - War es das für Jack Grealish (29) bei Manchester City ? Unter Star-Coach Pep Guardiola (54) kam der 117-Millionen-Mann in der abgelaufenen Saison kaum noch zum Zug. Jetzt ließ er seiner Verzweiflung und seinem Frust ausgerechnet in den sozialen Netzwerken freien Lauf.

In der vergangenen Saison musste Jack Grealish (29, r.) häufig auf der Bank Platz nehmen. © Martin Rickett/PA Wire/dpa

In einem Instagram-Beitrag des Sportradiosenders "talkSPORT" wird der Star-Dribbler von seinem ehemaligen Aston-Villa-Kollegen Gabriel Agbonlahor (38) eigentlich verteidigt. Der frühere Profi kritisierte vielmehr das Verhalten des katalanischen Trainers und mutmaßte, dass der den Flügelspieler rausekeln wollte.

"Gegen Ende der Saison hatte ich den Eindruck, dass es ein bisschen persönlich wurde", so der Ex-Stürmer. "Wenn man im FA-Cup-Finale zurückliegt und lieber einem Teenager sein Debüt schenkt, als jemanden mit der Karriere von Jack zu bringen, dann ist das komisch."

Das sah Grealish offenbar ganz genau so, denn er kommentierte den Clip mit seinem offiziellen Profil: "Was soll ich denn machen, einen Hattrick in 20 Minuten erzielen?", fragte sich der 29-Jährige.

Im Sommer 2021 war der englische Nationalkicker als großes Versprechen für die stattliche Summe von 117,5 Millionen Euro aus seiner Heimatstadt Birmingham zu den Cityzens gewechselt. Seitdem gewann er mit dem Team zwar drei Meistertitel und die Champions League, doch sein persönlicher Knoten wollte nie so richtig platzen.