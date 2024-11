So schlecht wie nie! Deutscher Coach fügt Pep Guardiola historische Pleite zu

Brighton (England) - Karriere-Tiefpunkt für Pep Guardiola ! Zum ersten Mal überhaupt in seiner Laufbahn als Trainer musste der Katalane am Samstagabend seine vierte Pflichtspiel-Niederlage am Stück verkraften. Ein deutscher Coach besiegelte das zuvor nie dagewesene Pleiten-Quartett.

Pep Guardiola kassierte am Samstagabend erstmals seine vierte Pleite in Folge. © GLYN KIRK / AFP

Der 53-Jährige verlor mit Manchester City nämlich 1:2 bei Brighton & Hove Albion, das seit diesem Sommer vom ehemalige St.-Pauli-Übungsleiter Fabian Hürzeler betreut wird.

Zunächst deutete allerdings wenig auf den Negativ-Rekord für den Boss der "Skyblues" hin, denn Erling Haaland brachte die Gäste an der englischen Südküste zunächst standesgemäß in der 23. Minute in Front.

Doch die Citizens verpassten es, nachzulegen, und luden die "Seagulls" so allmählich in die Partie ein. In der Schlussphase sollte sich das rächen.

Mit einem Doppelschlag von Joao Pedro (78.) und Matt O'Riley (83.) drehte die Hürzeler-Elf das Match innerhalb von gerade einmal fünf Minuten und fügte dem Tabellenzweiten der Premier League den nächsten bitteren Rückschlag im Meisterschaftsrennen zu.

Bereits am vergangenen Wochenende kassierte Man City eine 1:2-Pleite bei Bournemouth. Drei Tage zuvor schied man mit demselben Ergebnis gegen Tottenham Hotspur aus dem EFL-Cup aus, vergangenen Dienstag ging die Guardiola-Truppe in der Champions League zudem mit 1:4 bei Sporting Lissabon unter.