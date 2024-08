Siuuubscribe! Cristiano Ronaldo überrascht mit neuem Projekt, Fans sind völlig aus dem Häuschen

Funchal (Portugal) - Denkt da jemand schon an die Zukunft nach der Karriere? Mit 39 Jahren neigt sich die große Zeit von Cristiano Ronaldo (39) als Fußballer dem Ende zu. Die Frage nach seinen zukünftigen Plänen scheint jedenfalls schon geklärt: Der Portugiese hat sich dazu entschieden, auf der Social-Media-Bühne weiter Fuß zu fassen.

"Das Warten ist vorbei. Mein YouTube-Channel ist da", gab Ronaldo am gestrigen Mittwoch etwa auf Instagram bekannt. Innerhalb weniger Stunden haben mehrere Millionen Menschen den Channel abonniert - und es dürften noch mehr werden.

Noch vor wenigen Tagen hatte der 39-Jährige in den sozialen Netzwerken ein Video veröffentlicht, in dem er ein völlig neues Projekt ankündigte.

Das erste Video wurde bereits veröffentlicht - und das nur wenige Minuten nach dem Kanal-Upload. Der rund einminütige Clip zeigt seine Geliebte Georgina Rodriguez (30) als Quiz-Kandidatin und Sohn Cristiano Jr. (14) bei einer Freistoß-Challenge.

"Ich bin sehr glücklich darüber, dieses Projekt zum Leben zu erwecken. Ich hatte es schon lange im Kopf, aber jetzt haben wir endlich die Gelegenheit, es zu verwirklichen. Ich habe es immer genossen, eine so starke Beziehung zu meinen Fans in den sozialen Medien zu haben, und mein YouTube-Kanal wird mir eine noch größere Plattform dafür bieten, und sie werden mehr über mich, meine Familie und meine Ansichten zu vielen verschiedenen Themen erfahren", verriet der Weltstar und kündigte zugleich an, "Gespräche mit Gästen zu führen, die die Leute zweifellos überraschen werden!"

Ronaldo steht seit 2023 beim saudi-arabischen Top-Klub Al-Nassr unter Vertrag, startet am Donnerstag mit dem Verein in die neue Saison.