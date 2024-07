"Zwei Tage lang verschanzt": Toni Kroos über seine ersten Ex-Fußballertage in Köln

Köln - Mit dem bitteren Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 ist auch die beeindruckende Karriere von Toni Kroos (34) zu Ende gegangen. In seinem Podcast "Einfach mal Luppen" hat er verraten, wie er die ersten Tage als ehemaliger Profi in seiner Wahlheimat in Köln verbracht hat.