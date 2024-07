FC Bayern: Hoeneß macht klare Ansage! Nur unter dieser Bedingung kommen weitere Neuzugänge

Uli Hoeneß (72) hat beim FC Bayern weiterhin großen Einfluss. © Sven Hoppe/dpa

In den vergangenen Monaten hatte sich der Ehrenpräsident mit Aussagen in der Öffentlichkeit zurückgehalten. Beim 75-jährigen Vereinsjubiläum des bayerischen Amateurklubs SV Seligenporten war der 72-Jährige aber mal wieder in Plauderlaune.

Bezüglich weiterer Neuzugänge stellte Hoeneß klar: "Der Max Eberl und der Christoph Freund wissen ganz genau, dass nur dann weitere neue Spieler zum FC Bayern kommen können, wenn der eine oder andere prominente Abgang verzeichnet wird", zitierte der "Kicker" den Vereinspatron.

Denn: "Wir haben beim FC Bayern keinen Geldscheißer!"

Mit den Verpflichtungen von Michael Olise (22), Hiroki Ito (25) und Joao Palhinha (29) hat FCB-Sportvorstand Max Eberl (50) bereits rund 125 Millionen Euro zum Beginn der Sommer-Transferperiode ausgegeben.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ließ sich Eberl vom Aufsichtsrat einen Transfer-Plan von Ausgaben bis zu 200 Millionen Euro absegnen, wobei jedoch gut die Hälfte davon durch Verkäufe refinanziert werden muss.