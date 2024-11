Mysteriöser Anruf beim "Doppelpass": "Lieber Uli, Grüße hier vom Flughafen"

München - Die Meisterschaftsansage von Bayern-Patron Uli Hoeneß (72) beschäftigte am Sonntag die Talkrunde beim "Doppelpass" auf Sport1. Der Anruf eines mysteriösen Zuschauers sorgte dabei für Verwunderung im TV-Studio.

Wenig später wurden wieder Zuschauerstimmen via "Dopafon" in der TV-Sendung gehört. Und ein Anrufer sorgte für Rätselraten bei den Studiogästen.

"Was ich zusagen kann, ist die deutsche Meisterschaft", hatte Hoeneß bereits am Freitag auf einem Forum der Schweizer Zeitung "Finanz und Wirtschaft" gesagt - noch vor dem 11. Spieltag der Bundesliga .

Hoeneß (r.) war natürlich auch schon selbst Gast bei der Fußball-Talkrunde. In der Mitte ist Moderator Thomas Helmer (59) zu sehen. (Archiv) © Nadine Rupp/Sport1/dpa

"Ich bin genau der Meinung von Uli Hoeneß: Die Meisterschaft ist gelaufen, denn der FC Bayern ist in diesem Jahr für die Bundesliga einfach zu stark", sagte der Mann am Telefon.

Das Merkwürdige dabei: Die Stimme und der Dialekt des Anrufers waren der von Hoeneß zum Verwechseln ähnlich!

"Lieber Uli, Grüße hier vom Flughafen. Schön, dass du selbst angerufen hast", bemerkte deshalb Moderator Thomas Helmer (59) anschließend zur Freude des Studio-Publikums.

Sport1-Experte Stefan Effenberg (56) vermutete hingegen Dieter Hoeneß (71), den jüngeren Bruder des langjährigen Bayern-Managers hinter dem Anruf.

Es wäre nicht der erste Anruf von Uli Hoeneß beim "Doppelpass". Der Ehrenpräsident des FC Bayern ließ sich bereits mehrmals live ins Studio durchstellen, um seine Meinung vom Tegernsee aus kundzutun.

Die Themen, die den 72-Jährigen in der Vergangenheit zum Hörer griffen ließen: Christoph Daums (†) positiver Kokain-Test, die Kritik am damaligen Bayern-Sportboss Hasan Salihamidžić (47) und die aus seiner Sicht aufgebauschte Diskussion um die WM in Katar.