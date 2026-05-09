Hoeneß geschockt von WM-Ticketpreisen: "Lehne ich total ab"

München - Auch Uli Hoeneß (74) hat die Eintrittspreis-Politik des Fußball-Weltverbands bei der anstehenden WM im Sommer kritisiert.

Uli Hoeneß (74) findet die WM-Ticketpreise zu hoch. © Peter Kneffel/dpa

"Was bei der FIFA gerade passiert mit den Preisen für die Weltmeisterschaft in den USA, das lehne ich total ab. Das hat nichts mehr mit dem Fußballgeschäft zu tun, wie ich es mir wünsche", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München in einem Interview der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".

Eines ist Hoeneß in diesem Zusammenhang besonders wichtig: "Das WM-Endspiel darf nicht wie der Super Bowl werden."

Er habe kürzlich jemanden getroffen, der in der Loge eines Milliardärs das NFL-Endspiel im American Football verfolgte, erzählte Hoeneß: "Die Loge hat für den einen Tag 1,5 Millionen Dollar gekostet. Für 20 Leute. Also 75.000 Dollar pro Person. Teilweise haben die das Spiel gar nicht angeschaut. Und das Wichtigste war natürlich die Halbzeitshow."

Auf einer Wiederverkaufsseite des Weltverbandes waren jüngst vier Tickets für das WM-Finale für je fast 2,3 Millionen Dollar angeboten worden.