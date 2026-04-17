Uli Hoeneß kritisiert Nagelsmann: "Thema Neuer hätte ich ganz anders angepackt"

München - Uli Hoeneß (74) hat Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) in der Debatte um ein Comeback von Manuel Neuer (40) in der deutschen Nationalmannschaft kritisiert.

Uli Hoeneß (74) hat den Bundestrainer in einem Podcast kritisiert. © Peter Kneffel/dpa

"Dieses Thema Neuer hätte ich ganz anders angepackt", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München im Podcast "Auf eine weiß-blaue Tasse" von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU).

Seiner Ansicht nach hätte man sich zwar für einen Torwart entscheiden sollen, zugleich aber sagen sollen: "Wir warten ab, wie die Entwicklung ist. Man hätte den Manuel Neuer ohne das Theater auch noch vier Wochen vor der WM nominieren können und er hätte gespielt wie einst im Mai. Das ist die Gefahr bei Julian, dass er viel zu viele Dinge über die Medien macht."

Hoeneß nannte in dem Zusammenhang die Kritik an Stuttgarts Stürmer Deniz Undav (29), die Nagelsmann mittlerweile bereut.

"Du musst heute deine Probleme intern lösen", empfahl Hoeneß dem Bundestrainer.

Neuer war 2024 nach der Heim-EM aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Nagelsmann ernannte dann Marc-André ter Stegen zur Nummer eins, der allerdings seitdem die meiste Zeit verletzt ausfiel. Mittlerweile hat der Bundestrainer den Hoffenheimer Oliver Baumann zu seinem WM-Schlussmann ernannt.

Neuer sagte zuletzt über ein mögliches Comeback: "Es wird die Weltmeisterschaft geben, aber ich bin jetzt gar nicht da drin und ich bin auch gar nicht Teil des Ganzen und deshalb schaue ich das entspannt von außen."