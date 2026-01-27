Rückkehr zum alten Verein? Spitzenklub soll Ex-Bayer-Coach Xabi Alonso kontaktiert haben

Leverkusen - Im Sommer beendete Xabi Alonso das erfolgreiche Kapitel Bayer 04 Leverkusen und heuerte bei seinem Ex-Klub Real Madrid an. Nach etwas mehr als sieben Monaten musste der 44-Jährige aber seinen Hut bei den Königlichen nehmen. Doch jetzt wird er bei einem weiteren ehemaligen Verein gehandelt.

Xabi Alonso (44) könnte zur neuen Saison Trainer des FC Liverpool werden. © Manu Fernandez/AP/dpa

Denn wie die spanische Sport-Tageszeitung "AS" jetzt meldet, habe der englische Spitzen-Klub FC Liverpool großes Interesse daran Xabi Alonso, als neuen Trainer für die kommende Saison zu verpflichten.

Dem Bericht zufolge sollen die Verantwortlichen der "Reds" bei den Beratern des Spaniers vorgefühlt haben, wie die Pläne des 44-Jährigen aussehen - und Alonso soll einem Engagement bei seinem Ex-Verein positiv gegenüber stehen.

Von 2004 bis 2009 schnürte der Welt- und Europameister die Fußballschuhe für die Engländer. Mit dem Verein gewann er auch im Jahr 2005 auch die UEFA Champions League. Und das, nachdem man zur Halbzeit gegen den AC Milan bereits mit 0:3 zurückgelegen hatte.

Ein Jahr danach gewann er mit dem FC Liverpool auch noch den FA Cup. 2009 wechselte er dann zu Real Madrid.

Grund für die Spekulationen um den 44-jährigen Alonso ist eine bisher katastrophale Saison der "Reds". In der Premier League liegt man als Tabellenvierter bereits 14 Zähler hinter dem FC Arsenal. Am Samstag (24. Januar) setzte es eine Last-Minute-Pleite bei AFC Bournemouth.