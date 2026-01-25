JA-gelsmann: Bundestrainer heiratet heimlich seine große Liebe

Leogang - Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hat am Samstag – im engsten Familienkreis – seine Verlobte Lena Wurzenberger (33) geheiratet.

Heimliche Hochzeit in Österreich: Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hat am Samstag seine Verlobte Lena Wurzenberger (33) geheiratet. © Federico Gambarini/dpa

Das berichtet "Bild". Demnach sollen der Ex-FC-Bayern-Coach und seine Lena im österreichischen Hotel Forsthofgut im Salzburger Land gefeiert haben.

Gegessen habe man im hauseigenen japanischen Restaurant "Mizumi".

Die Lokalität befindet sich nur rund 15 Kilometer von ihrem 2024 erworbenen Grundstück in Fieberbrunn entfernt.

Beide seien begeisterte Fans von Berglandschaften und Wandern. Ein logischer Schritt also, in dieser Kulisse sich auch das Ja-Wort zu geben.

Das Paar lernte sich 2022 in München kennen. Vier Jahre, nachdem er nach mehr als zehn Jahren seine Jugendliebe Verena geheiratet hatte. 2024 war diese Ehe dann schon wieder Geschichte.