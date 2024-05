Zwei Monate vor Kampf: Mike Tyson mit Notfall am Flughafen!

Mike Tyson (57) ist erfahrener Profiboxer, ging 2005 in den Ruhestand. © Debby Wong/ZUMA Press Wire/dpa

Wie unter anderem "Page Six" berichtet, habe sich der Zwischenfall am Sonntag an Bord eines Flugzeugs ereignet.

Gegenüber dem News-Portal erklärte ein Vertreter Tysons, dass dem 57-Jährigen etwa 30 Minuten vor der Landung aufgrund eines Magengeschwürs übel und schwindlig wurde.

"Er ist dem medizinischen Personal, das ihm geholfen hat, sehr dankbar", so der Sprecher weiter. Sein aktueller Gesundheitszustand sei aber wieder "gut".