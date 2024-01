"Absolut widerlich!" Tennis-Star jagt Ballmädchen Höllenangst ein, Fans fordern Disqualifikation

Melbourne (Australien) - Was für ein unschöner und überflüssiger Vorfall! Der Tennisprofi Pavel Vyacheslavovich Kotov (25) jagte mit einer unsportlichen Aktion bei den Australian Open einem Ballmädchen riesige Angst ein. Die Aktion blieb ohne Konsequenzen für den Russen, was bei vielen Fans auf Unverständnis stößt.

Pavel Vyacheslavovich Kotov (25) sieht sich nach der Aktion großer Kritik ausgesetzt. (Archivbild) © JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Der 25-Jährige musste in der ersten Runde des traditionsreichen Turniers am Sonntag hart für seinen Sieg arbeiten, nachdem der Franzose Arthur Rinderknech (28) von zwei Sätzen Rückstand zurückkam, um das Match im australischen Melbourne in einen Entscheidungssatz zu bringen.



Während dieses anstrengenden Spiels explodierte Kotov in einem Wutausbruch, der viele Tennisfans empörte.

Nachdem der Tennisstar einen Punkt hergegeben hatte, griff Kotov einen Ball und schlug ihn mit aller Macht gegen die hintere Wand, an der ein Ballmädchen stand.

Der Ball traf die junge Frau zwar nicht, jagte ihr aber eine Höllenangst ein. Panisch drehte sie sich schützend zur Seite, als Kotov mit dem Schläger ausholte.