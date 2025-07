Kuriose Unterbrechung im Wimbledon-Finale: "Das gibt es nur hier"

London (Großbritannien) - Im Duell der derzeit besten Tennis-Profis der Welt hat sich Jannik Sinner (23) am Sonntag im Finale von Wimbledon gegen Carlos Alcaraz (22) durchgesetzt und die Trophäe des Klassikers erstmals nach Italien wandern lassen. Die Korken knallten dabei sogar schon während des Spiels.

Die Partie musste kurz pausieren, Stuhl-Schiedsrichterin Alison Hughes (52) ermahnte die Zuschauer anschließend in einer Durchsage: "Bitte hören sie auf, Champagner-Flaschen zu öffnen, während die Spieler aufschlagen", erklärte die Spielleiterin.

Am Ende gewann der 23-Jährige mit 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 und schnappte sich seinen vierten Grand-Slam-Titel, doch während des zweiten Satzes sorgte eine kuriose Unterbrechung für Aufsehen.

Jannik Sinner (23) reagierte nach seinem Sieg mit Humor auf den Zwischenfall. © Foto von KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Letztlich konnten bei der Siegerehrung aber beide über die skurrile Zwangspause schmunzeln. "Das gibt es nur hier in Wimbledon", sagte der Champion nach dem Triumph und brachte damit Gegner und Publikum zum Lachen. "Aber genau deshalb spielen wir hier so gern. Es ist ein sehr teures Turnier", fügte die Nummer eins der Welt an.

Bis heute hat sich Wimbledon einen konservativen und vornehmen Schick bewahrt, der den Klassiker inzwischen von vielen Turnieren abhebt.

Nur hier müssen 90 Prozent der Spielkleidung noch weiß sein, den Zuschauern werden traditionell Erdbeeren mit Sahne, der Pimm's Cup - ein Cocktail mit einem Likör auf Gin-Basis - sowie täglich rund 20.000 Flaschen Champagner gereicht.