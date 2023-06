Alcaraz von Krämpfen geplagt: Djokovic gewinnt Halbfinale

Carlos Alcaraz (20) wurde von Schmerzen gebeutelt. © Jean-Francois Badias/AP/dpa

"Das war Pech für Carlos. Das Letzte, was du haben willst, sind Krämpfe in so einer Phase. Ich fühle mit ihm", sagte Djokovic nach dem 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Der Weltranglistendritte nahm auf undankbare Weise die eigentlich schwierigste Hürde und ist nur noch einen Schritt davon entfernt, zum alleinigen Grand-Slam-Rekordsieger aufzusteigen. Gegner am Sonntag (15 Uhr/Eurosport) im Endspiel ist Alexander Zverev (26) oder der Norweger Casper Ruud (24), die am Freitagabend aufeinander treffen.



Zu Beginn des dritten Satzes war Alcaraz stehengeblieben, seine Wade machte plötzlich große Probleme. Der Weltranglistenerste war kaum in der Lage zu gehen, auch Djokovic eilte besorgt herbei. Alcaraz ließ in der Folge den Physiotherapeuten kommen und versuchte es verzweifelt weiter, doch das restliche Match wurde zur Farce.

Der 36-jährige Djokovic erreichte so auf ungewöhnliche Art und Weise zum siebten Mal das Endspiel in Roland Garros und kämpft nun als zweitältester Finalist der Turniergeschichte um seinen dritten French-Open-Titel nach 2016 und 2021. Mit seinem 23. Grand-Slam-Erfolg will Djokovic den 14-maligen Paris-Gewinner Rafael Nadal (37) hinter sich lassen, der in diesem Jahr aufgrund einer hartnäckigen Hüftbeugerverletzung nicht teilnehmen kann.

Alcaraz, der vergangenes Jahr im Viertelfinale an Zverev gescheitert war, muss dagegen weiter auf seinen zweiten Grand-Slam-Titel nach den US Open 2022 warten. Und er muss nun auch befürchten, vom Serben als Nummer eins der Welt abgelöst zu werden, sollte dieser am Sonntag triumphieren.