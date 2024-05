Da weint sogar Atlético-Coach Simeone! Tennis-Star Nadal unter Tränen in Madrid verabschiedet

Madrid (Spanien) - "Das alles ist ein Scherz, ich komme nächstes Jahr wieder", witzelte Rafael Nadal (37). Er sorgte damit für einen heiteren Moment in einer mehr als emotionalen Abschieds-Zeremonie am Dienstagabend beim ATP-Masters Turnier in Madrid, bei der sogar Atlético-Coach Diego Simeone (54) im Zuschauerbereich weinte.