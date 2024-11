Dachte, er ist nicht auf Sendung: TV-Experte leistet sich üblen Fehltritt

Barbora Krejčíková (28) ist mehrfache Grand-Slam-Siegerin und gewann im Doppel sogar Olympia-Gold. © Fayez Nureldine / AFP

Vor dem Halbfinale von Krejčíková gegen Zheng Qinwen (22), das die Chinesin für sich entscheiden konnte, glaubte Jon Wertheim (53), TV-Experte für den Tennis Channel, noch nicht auf Sendung zu sein.

Der 53-Jährige wurde über einen Videocall ins Studio verbunden, wobei zunächst seine Stirn groß zu sehen war.

Das nahm er zum Anlass, um sich über das Äußere der Tschechin lustig zu machen: "Was glaubt ihr, wer ich bin? Barbora Krejčíková", witzelte Wertheim. "Schaut euch die Stirn an, wenn Krejčíková und Zheng den Platz betreten. Eighthead."

Mit "Eighthead" machte er dabei eine Anspielung auf eine enorm große Stirn, die im Englischen forehead heißt - fore klingt dabei wie four, also vier, "eighthead" ist also doppelt so groß.

Doch Wertheim war sehr wohl bereits live im Fernsehen zu sehen - und erhielt prompt eine Menge negativer Reaktionen auf Social Media, wurde als respektlos und unprofessionell betitelt. Einige X-Nutzer forderten gar die Entlassung des 53-Jährigen beim Tennis Channel.