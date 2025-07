Die Gerüchte reißen nicht ab: Sind sie das neue Traumpaar des Sports?

Wimbledon (London) - Als Emma Raducanu im September 2021 als Qualifikantin die US Open gewann, ging ihr Tennis -Stern weltweit, vor allem aber in ihrer britischen Heimat auf. Die sportlichen Ergebnisse stellten sich seit dem kometenhaften Aufstieg zwar nicht mehr wie gehofft ein, dennoch ist die gebürtige Kanadierin in England ein Star.

Die Gerüchte zu seiner Liaison nahmen so richtig Fahrt auf, als Emma Raducanu (22, o.r.) beim Match von Carlos Alcaraz (22) auftauchte. © IMAGO / Shutterstock

Vor allem beim Grand Slam in heimischen Gefilden in Wimbledon sind die Augen mehr denn je auf sie gerichtet. In diesen Tag bewegt dabei eine ganz spannende Frage Fans und Medien: Ist die 22-Jährige mit ihrem spanischen Kollegen Carlos Alcaraz (22) liiert?

Schon seit Wochen und Monaten ranken sich die Gerüchte um den bereits fünfmaligen Grand-Slam-Champion und die schöne Britin. Los ging es mit der Bekanntgabe, dass die beiden im Mixed-Wettbewerb bei den US Open in New York Ende August gemeinsam an den Start gehen werden.

Als Raducanu dann beim Vorbereitungsturnier für Wimbledon in Queens als Zuschauerin beim Match des Weltranglisten-Zweiten auftauchte, brodelte die Gerüchteküche so richtig. Normalerweise sitzen Angehörige immer in einer sogenannten "Box" am Platz, wo auch Trainer und Betreuer Platz nehmen.

Die Britin hatte sich aber unter die Zuschauer gemischt. Angesprochen auf eine mögliche Liaison tat sie die Verbindung als "gute Freundschaft" ab, beide würden sich schon ewig kennen. Ihr heftiges und verlegenes Lachen danach ließ die Antwort aber schon wieder in einem ganz anderen Licht erscheinen.