Noch lacht er! Aber gleich passiert diesem Sport-Star ein peinliches Missgeschick

Mitten in einer Live-Schalte mit CNN passierte Tennis-Star Carlos Alcaraz ein blödes Missgeschick. Er ließ Teile seiner Wimbledon-Trophäe fallen.

Von Tina Hofmann

London - Die Tenniswelt liegt ihm zu Füßen, er hat die größte Zukunft aller aufstrebenden Talente vor sich: Carlos Alcaraz (20) entthronte am Sonntag nach vier Siegen in Folge den großen Champion Novak Djokovic (36) in Wimbledon.

Carlos Alcaraz (20) hält hier die Wimbledon-Trophäe fest in seinen Händen - noch! © Steven Paston/PA Wire/dpa Für den Spanier war es nach den US Open 2022 der zweite Grand-Slam-Erfolg in seiner Karriere. Klar, dass nach dem Siegeszug alle Medienanstalten mit dem neuen Star sprechen wollte. So auch CNN, die am Montagmorgen (Ortszeit) eine Live-Schalte mit Alcaraz starteten. Die Moderatorin sagt zum Ende der Übertragung: "Kannst Du uns die Trophäe zeigen?" Ihr Kollege legt nach und fragt: "Was steht an Deiner linken Seite?" Voller Stolz packt der Spanier daraufhin den Pokal an und in diesem Moment passiert es: Seine Hand kann die Trophäe nicht halten, sie kippt zur Seite und der Deckel macht den Abflug. Der Tennis-Star selbst ruft "Waaaaaas", auch die beiden Moderatoren sind in heller Aufruhr. "Warte, warte, schmeiß sie nicht runter", sagt die Frau in der Schalte. Auch den Verantwortlichen von Wimbledon ist dieses kleine Missgeschick nicht entgangen. Sie selbst posteten das Video auf Twitter und schrieben dazu: "Whoops."

Carlos Alcaraz hat bereits zwei Grand-Slam-Siege eingetütet, mehr sollen folgen