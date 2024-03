Erster Sieg nach Todes-Drama: Rührende Szenen um Sabalenka und ihre Gegnerin

Aryna Sabalenka (25, r.) lehnte sich nach ihrem Sieg an die Schulter ihrer Gegnerin und besten Freundin Paula Badosa (26, l.). © AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Es waren rührende Szenen nach dem letzten Ballwechsel der Zweitrunden-Partie in Miami: Sabalenka und Badosa umarmten sich lange am Netz, tauschten nette Worte aus und liefen Arm in Arm in Richtung Schiedsrichterstuhl, um sich zu verabschieden.

Beide Frauen trugen Schwarz - ein Hinweis auf das, was sich wenige Tage zuvor abgespielt hatte. Denn Sabalenkas Ex-Freund hatte am Montag Suizid begangen, war in Miami von einem Hotelbalkon gestürzt.

Auch wenn sie kein Paar mehr gewesen seien, sei ihr Herz gebrochen, schrieb die Belarussin am Mittwoch auf Instagram. Außerdem bat sie um Privatsphäre für sich und Koltsovs Familie, mied von dem kurzen Statement auf Instagram einmal abgesehen seither die Öffentlichkeit.

So verschwand die 25-Jährige nach dem Match dann auch schnell in die Kabine: Die Weltranglisten-Zweite hatte die Tennisvereinigung WTA darum gebeten, bei den Miami Open auf Medientermine verzichten zu dürfen, diesem Wunsch kam die WTA nach.