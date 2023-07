European Open in Hamburg: Zverev gewinnt deutsches Duell, Lys-Märchen geht weiter

Hamburg - Erfolgreicher Tag für die deutschen Tennis -Profis am Hamburger Rotherbaum! Nach einem Damen-Trio hat am Abend auch Lokal-Matador Alexander Zverev (26) die nächste Runde erreicht.

Im Viertelfinale trifft Zverev auf den an Nummer zwei gesetzten Andrei Rublev (24/Russland), gegen den er bereits in der Vorwoche verloren hatte.

Der 26-Jährige gewann am Mittwochabend das deutsche Duell gegen Maximilian Marterer (28) nach rund 80 Minuten glatt in zwei Sätzen mit 6:3 und 7:5.

Eva Lys (21) setzt ihren überraschenden Siegeszug in Hamburg fort. © Marcus Brandt/dpa

Zuvor hatte bereits das Märchen von Eva Lys (21) seine Fortsetzung gefunden. Die in Hamburg lebende Ukrainerin siegte ebenfalls glatt in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:1gegen Panna Udvardy (24). Im Viertelfinale trifft sie nun auf die Niederländerin Arantxa Rus (32), die in der Hansestadt an Nummer sieben gesetzt ist.

Lys lief zu Beginn der Partie früh einem Break hinterher, kämpfte sich aber zurück in die Partie und holte sich mit ihrem zweiten Satzball den ersten Durchgang.

Die 21-Jährige hielt fortan den Druck hoch und schnappte sich und setzte sich nach einem Aufschlaggewinn ihrer Gegnerin früh ab. Am Ende verwandelte Lys ihren ersten Matchball zum ungefährdeten Zweisatzsieg.

Zuvor waren bereits Jule Niemeier (23) und Lokal-Matadorin Noma Noha Akugue (19) ins Viertelfinale eingezogen. Niemeier siegte gegen die Kasachin Julija Putinzeva (28) mit 5:7, 6:3 und 6:1, Noha Akugue schlug Storm Hunter (28) ebenfalls in drei Sätzen mit 0:6, 7:6 und 6:4.

Ausgeschieden ist hingegen Tamara Korpatsch (28). Die Hamburgerin verlor bei ihrem Heimspiel ihre Partie gegen Daria Saville (29) mit 6:7 und 2:6.