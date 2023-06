Tennis-Beauty Eva Lys feiert in Wimbledon-Quali besonderen Moment

Wimbledon - Was für ein Moment! Tennis -Beauty Eva Lys (21) hat in der Qualifikation zum Rasen-Klassiker in Wimbledon ihren ersten Sieg auf Rasen gefeiert.

Tennis-Spielerin Eva Lys (21) feierte in der Qualifikation zum Grand-Slam-Turnier in Wimbledon ihren ersten Sieg auf Rasen. © Fotomontage: Frank Molter/dpa, Screenshot/Instagram/eva.lys

In der ersten Runde der Vor-Ausscheidung für das Grand-Slam-Turnier in London besiegte die 21-Jährige die ehemalige Top-Ten-Spielerin Kristina Mladenovic aus Frankreich mit 6:0 und 7:5.

Auf ihrem Instagram-Kanal, wo Lys fast 44.000 Fans folgen, feierte sie diesen Erfolg gebührend. In ihrer Story postete die in Hamburg lebende Tennis-Spielerin ein Foto vom Sieger-Interview und schrieb dazu: "first grasscourt win ever".

In der zweiten Runde trifft die gebürtige Ukrainerin am Mittwoch auf Marina Bassols Ribera (23) aus Spanien. Eine machbare Aufgabe, in der Weltrangliste trennen die beiden nur 28 Ränge.

Lys, die zwischen den WTA-Turnieren und der zweitklassigen ITF-Serie pendelt, konnte sich erst einmal für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turnieres qualifizieren.