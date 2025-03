Spielerfrau enthüllt schrecklichen Vorfall: "Wurde beinahe entführt"

Am schlimmsten jedoch war ein Vorfall aus dem vergangenen Jahr: Wie Riddle verriet, wurde sie in Mexiko beinahe entführt!

So erlitt die US-Amerikanerin gleich mehrfach eine Lebensmittelvergiftung, etwa in Paris und Melbourne.

Weil ihr Pullover in einem Scanner am Flughafen beinahe zerstört wurde und sie das an einen ähnlichen Vorfall vor einigen Jahren erinnerte, entschloss sich Riddle, ihre schlimmsten Reise-Erlebnisse mit ihren Followern zu teilen - und davon hat sie nicht wenige!

Morgan Riddle und Taylor Fritz (beide 27) sind seit 2020 ein Paar. © Bildmontage: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP (2)

So sei die 27-Jährige während des Tennisturniers in Acapulco am Abend alleine zum Strand gegangen. Dabei lauerte ihr aber offenbar jemand auf - Riddle teilte ein Video in ihrer Story, in dem sich der Mann hinter einer Palme versteckte.

"Er und ein anderer Kerl haben versucht, mich zu schnappen und haben mich den Strand entlang gejagt. Ich musste sprinten und um Hilfe von den Securitymitarbeitern des Hotels schreien", schilderte die Influencerin das bedrohliche Ereignis.

Die Schuld für den Vorfall nahm Riddle trotzdem auf sich: "Die Turnierleitung hat uns gesagt, dass wir besser nicht alleine rausgehen sollten, aber ich wollte ein Foto vom Sonnenuntergang machen. Das geht also auf meine Kappe."

Ihre zahlreichen schlechten Negativ-Erlebnisse hindern die US-Amerikanerin aber nicht daran, ihrer Reise-Leidenschaft weiter nachzugehen. "Die Moral von der Geschichte: Reisen macht Spaß, aber bleibt wachsam, Ladies!", erklärte die 27-Jährige.

In diesem Jahr begleitete sie ihren Schatz nicht nach Acapulco - allerdings nicht wegen der versuchten Entführung, sondern weil sie gleich zwei ihrer Lebensmittelvergiftungen dort erlitt.

Zu ihrem "Glück" verpasste sie allerdings nichts: Fritz musste sich kurz vor Beginn des Turniers wegen einer Bauchverletzung zurückziehen.