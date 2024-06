Heftiger Angriff auf den Weltverband: Darum sagt dieser Tennis-Star Olympia ab

Berlin/Paris - Sie ist die Nummer drei der Tennis -Weltrangliste und damit eine potenzielle Gold-Kandidatin für die Olympischen Sommerspiele in Paris. Doch Aryna Sabalenka (26) wird auf der Anlage von Roland Garros nicht an den Start gehen. Die Weißrussin hat ihre Teilnahme abgesagt.

Am Montag erklärte Tennis-Star Aryna Sabalenka (26) ihren Verzicht auf die Olympischen Spiele. © Hannes P. Albert/dpa

In diesem Zuge attackierte sie den Weltverband, die Women's Tennis Accociation (WTA). "Es ist einfach eine schlechte Planung der WTA. Nach Olympia müssen wir direkt nach Kanada zu einem Pflichtturnier fliegen", sagte sie am Rande des Turniers in Berlin.

Dort spielt die 26-Jährige auf Rasen, zuvor war die Saison auf Sand eigentlich beendet, doch weil dieses Jahr die Olympischen Spiele in Paris auf der Anlage stattfinden, wo auch die French Open steigen, geht es nach der Rasenzeit zurück auf Sand.

Das Masters-Turnier in Kanada findet dann bereits auf Hartplatz statt, denn es startet die Vorbereitung auf die US Open in New York. "Das ist so verrückt und schadet unserer Gesundheit. Das ist so viel Druck. Leider muss ich ein Turnier opfern und in diesem Stadium meiner Karriere sind es die Olympischen Spiele", meint die zweimalige Grand-Slam-Siegerin.

Natürlich schwingen die Sorgen um die Belastung mit, doch schon seit Jahren gibt es Diskussionen um den Stellenwert der Olympischen Spiele im Tennis. Während in anderen Sportarten Olympia das absolute Highlight ist, hagelte es in den vergangene Jahrzehnten im Tennis immer wieder reihenweise Absagen der Top-Stars.