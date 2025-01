Kollaps direkt vor dem Spiel! Tennis-Star mit Schock-Beichte

Melbourne (Australien) - Schock-Beichte von Corentin Moutet (25)! Der französische Tennisspieler verlor sein Drittrunden-Match bei den Australian Open gegen den US-Teenie Learner Tien (19) - und enthüllte hinterher, dass er kurz vor Beginn der Partie in der Dusche kollabiert war.

Corentin Moutet (25, l.) verlor bei den Australian Open gegen Learner Tien (19). Doch vor dem Spiel musste er einen großen Schreck verkraften. © Paul Crock / AFP

"Tatsächlich bin ich 45 Minuten vor dem Spiel in der Dusche zusammengebrochen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich war in der Dusche und bin auf dem Boden aufgewacht. Alles war schwarz, ich konnte nichts sehen", erzählte Moutet bei L'Equipe.

Eigentlich habe er sich den Tag über fit gefühlt und sich von seinen beiden Spielen zuvor gut erholt, weshalb er sich seinen Zusammenbruch auch nicht erklären könne.

Insgesamt fehlten der Nummer 69 der Tenniswelt rund 15 Minuten, die er im Dunkeln verbracht habe.

Einen Arzt rief Moutet nach dem Zwischenfall aber nicht, weil er sich direkt für das Drittrunden-Match aufwärmen musste: "Nein, ich hatte keine Zeit. Es war 45 Minuten vor dem Spiel."