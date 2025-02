Schussgeräusche und Tränengas! Schock-Minuten für Tennis-Profis während des Matches

Ivan Denisov (24, unten) will gerade aufschlagen, als die Spieler Schüsse hören. © Screenshot/X/solotenispicks

Der Niederländer Guy den Ouden (22) und Ivan Denisov (24) standen sich in der ersten Runde des Turniers gegenüber. Beim Stand von 6:1 und 2:2 für den Ouden wollte Denisov gerade aufschlagen, als er vermeintlich mehrere Schüsse hörte. Schon kurz darauf stiegen dicke Rauchschwaden über dem Bereich auf.

Gruselig: Die Spieler hörten zwar, was sich neben dem Platz abspielte, sahen aber nichts, da grüne Schutzwände den Blick nach draußen versperrten.

Die Begegnung wurde sofort unterbrochen, doch nach nur 15 Minuten ging das Spiel weiter, als wäre nichts gewesen. Gut möglich, dass Schiedsrichter und Umfeld bereits darüber informiert waren, was sich neben dem Court abspielte.

Denn der Niederländer, der die Partie am Ende mit 6:1 und 6:3 gewann, klärte nach dem Spiel in seiner Instagram-Story darüber auf, was eigentlich passiert war.