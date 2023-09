Skandalöses Doping-Urteil? Mediziner tobt nach harter Sperre für Tennis-Star

Die ehemalige Nummer eins der Welt und zweifache Grand-Slam-Siegerin wurde im Rahmen der US Open 2022 positiv getestet. © Alberto Pezzali/AP/dpa

Nach dem Urteil springt ihr nun ein französischer Mediziner zur Seite, von dem sich die Rumänin untersuchen ließ, um ihre Unschuld zu beweisen.

"Wir sind dabei, eine unschuldige Person zu verurteilen. Die Konzentration in ihren Haaren lässt nicht darauf schließen, dass sie Roxadustat tatsächlich einnimmt. Roxadustat ist ein Molekül, das es in Europa so gut wie nicht und in den Vereinigten Staaten überhaupt nicht gibt", sagt Jean-Claude Alvarez. Er leitet das toxikologische Labor am "Hôpital Raymond-Poincaré" in Garches bei Paris.

Der "L'Équipe" erklärte der Mediziner, dass Halep ein Collagen-Pulver verwendet hätte, dass offenbar diese Substanz enthielt. Er habe im Zuge des Halep-Falls die Haarprobe einer anderen Patientin genommen, die wissentlich und gezielt mit Roxadustat behandelt wurde, und die Konzentration des Mittels sei "über 100 Mal höher" gewesen als bei dem Tennis-Star.

Das soll seiner Meinung nach beweisen, dass Halep das Mittel eben unwissentlich über das Nahrungsergänzungsmittel einnahm. Dennoch ist und bleibt es eine verbotene Substanz, weil sie leistungssteigernd wirkt.

"Wir erleben hier einen echten Skandal seitens der WADA", klagt der Arzt die Welt-Anti-Doping-Agentur an. Die Tennisspielerin hat angekündigt, gegen das Urteil gerichtlich vorzugehen. Das letzte Wort scheint hier also noch nicht gesprochen.