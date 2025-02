Tennis-Ass soll dreimal an einem Tag spielen, doch dann bricht sie zusammen

Dubai (VAE) - Das war zu viel! Die US-amerikanische Tennisspielerin Peyton Stearns steht eigentlich voll im Saft, aber der prall gefüllte Terminkalender in Dubai gepaart mit gesundheitlichen Beschwerden gingen der 23-Jährigen nun an die Substanz - und sorgten hinter den Kulissen schließlich für einen Schreckmoment.

Für Stearns standen am Mittwoch deshalb nämlich gleich drei Partien auf dem Programm. Erst gewann der frühere College-Star in anstrengenden zwei Stunden und 35 Minuten gegen die Chinesin Zheng Qinwen (22) mit 3:6, 6:4, 6:4.

Feierabend hatte Stearns aber immer noch nicht, denn eigentlich sollte sie auch noch im Doppel mit Partnerin Lulu Sun (23) gegen Katerina Siniakova (28) und Taylor Townsend (28) antreten, doch daraus wurde nichts.

Bei 30 Grad in Dubai versagte der Kreislauf der 23-Jährigen, sie musste das Doppel-Match letztlich absagen.

Auf Instagram nahm sie den Vorfall aber mit Humor, zitierte zu dem Foto am Boden den Songtext: "Let the bodies hit the floor".