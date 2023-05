Sensation in der Bundesliga: Dresdner Tennis-Ass schlägt Tatjana Maria

Tatjana Maria musste sich der Dresdner Nummer zwei am Donnerstag geschlagen geben. © IMAGO / pepphoto

Auch Manager Sven Grosse, der die Partie dieses Mal von zu Hause aus verfolgt, war begeistert. "Das ist grandios, aber es überrascht mich nicht. Tereza hatte letztes Jahr eine ganz schwere Saison, hat aber für uns schon richtig tolle Leistungen in all den Jahren gezeigt. Wir sind natürlich super happy über diesen Punkt", schätzte der Manager ein.

Selbst, wenn Blasewitz am Ende als Verlierer im dritten Bundesliga-Spiel der Saison von den Plätzen geht, ist das keine Schande, sondern sogar logisch. Denn in Essen steckt ein Mäzen richtig viel Geld in die ersten Damen- und Herrenmannschaften, plant, mit beiden in diesem Jahr den deutschen Meistertitel zu holen.

Und ausgerechnet vor diesem schweren Gang in Bredeney brachen den Dresdnerinnen vor der Partie die Spielerinnen weg.

Dalma Galfi, Tereza Martincova und Tara Würth sind verletzt. Reka-Luca Jani, Angela Fita Boluda, Ilona Ghioroaie, Andreea Prisacari und Fanny Stollar sind alle noch an verschiedenen Orten im Turnier.

Maja Swalkinska und Kathleen Kanev unterlagen erst am heutigen Donnerstag, Dominika Salkova schreibt in Tschechien ihre letzte Abitur-Prüfung und Kristina Kucova wird für das wichtige Heimspiel am Samstag (12 Uhr) im Blaswitzer Waldpark gegen den "Club an der Alster" geschont.

Nach den Einzeln steht es aktuell 1:5 aus Blasewitzer Sicht. Damit ist die Niederlage bereits besiegelt, nun finden noch die Doppel statt. In den anderen Partien unterlagen Valentini Grammatikopoulou, Lara Schmidt, Nicoleta Dascalu, Anastasia Detiuc und Clara-Marie Schön jeweils klar in zwei Sätzen.