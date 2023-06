Tennis-Star enthüllt: "Ich habe daran gedacht, mich umzubringen!"

Melbourne - Er schreit, er zerbricht Schläger, er legt sich mit Schiedsrichtern und Fans an: Tennis-Star Nick Kyrgios (28) ist als " Bad Boy " der Szene verschrien. Doch im Inneren des Vulkans brodelt eine Lava-Masse aus Angst, Druck und Selbstzweifeln.

Er suchte sich Hilfe und fand sie in einer Londoner Psychiatrie. Dort wurde dem aktuellen Weltranglisten-25. sofort geholfen. Er bekam seine Probleme in den Griff, änderte seine Einstellung.

Am nächsten Morgen sei er neben seinem weinenden Vater aufgewacht, der auf seinem Bett saß. "Okay, ich kann so nicht weiter machen", sagte sich der Australier damals.

Springender Punkt war die zweite Runde auf dem heiligen Rasen von Wimbledon am 4. Juli 2019 gegen Rafael Nadal (37). In einem extrem engen Match unterlag er dem Spanier mit 3:6, 6:3, 6:7 und 6:7.

Bereits in der ersten Staffel der Serie war er zu sehen, in den neuen Folgen, die ab dem 21. Juni starten, offenbart er die dunkle Seite seiner Psyche. Die Aussagen hat " The Australian " vorab veröffentlicht.

Nun hat der Australier all seinen Mut zusammengenommen und gesteht in der Dokumentation "Break Point" auf Netflix : "Ich habe wirklich daran gedacht, mich umzubringen. Ich habe Alkohol getrunken, ich habe Drogen genommen, mich von meiner Familie und meinem Umfeld entfernt", sagt Kyrgios.

Der 28-Jährige hat oft seine Emotionen nicht im Griff, rastet dann aus und legt sich mit Fans und Schiedsrichtern an. © Frank Franklin Ii/AP/dpa

Das wurde schon in der ersten Staffel der Dokumentation deutlich. Dort startete die Episode über Nick Kyrgios unter dem Titel "Der Außenseiter" mit dem Jahr 2022.

In dem holte er beim heimischen Grand Slam in Melbourne völlig überraschen den Doppel-Titel mit seinem besten Freund Thanasis Kokkinakis (27), später erreichte er in Wimbledon das Finale im Einzel.

Seine Freundin Costeen Hatzi (23) berichtet: "Er ist nicht so verrückt, wie alle denken." Schon in dieser ersten Staffel gibt es emotionale Einblicke in die Kindheit es "Enfant terrible".

Da steht Kyrgios lachend mit Eishockey-Helm am Billard-Tisch und zeigt den Stinkefinger in die Kamera, später sieht man, wie sein Stern 2014 mit dem Sieg gegen Rafael Nadal in Wimbledon als 19-Jähriger aufgeht.

Was danach auf ihn einprasselte, war zu viel für seinen Körper und seine Seele. "Es gab riesige Erwartungen, dass ich ein großer Star werde", erinnert sich der Tennis-Spieler.