Betrug oder Wutanfall? Tennis-Ass donnert sich Schläger gegen Stirn!

Adrian Mandarin (35) beim Match gegen Alexander Zverev (26) in Aktion. © Rick Rycroft/AP/dpa

Am Mittwoch traf der 35-Jährige im Rahmen des ATP-Events in "Down Under" auf den Italiener Lorenzo Sonego (28), nachdem er zuvor bereits am Neujahrstag gegen Alexander Zverev (26) verloren hatte.

Wenige Tage später schien es zunächst besser zu laufen, den ersten Satz entschied er mit 6:4 für sich. Als das Duell jedoch zu kippen drohte, ließ der Linkshänder seiner Wut freien Lauf.

Aufgebracht knallte er sich das Ende seines Schläger-Griffs gegen den kahlen Schädel, bis dieser schließlich zu bluten begann. In der Folge musste Mannarino sogar minutenlang am Spielfeldrand versorgt werden, ehe er wieder auf den Hartplatz trat.

Allerdings hatte die Pause seinen Kontrahenten offenbar aus der Spur gebracht, nach Wiederbeginn erlangte der 22. der Weltrangliste die Oberhand zurück, sackte auch den zweiten Satz mit 6:4 und somit das Spiel ein.