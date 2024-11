Zurück zur Ex statt Tennis-Traumpaar? Nummer eins der Welt im Liebes-Dreieck!

Ist Jannik Sinner (23, l.) wieder mit seiner Ex Maria Braccini (24) zusammen? © Bildmontage: Antonio Calanni/AP/dpa, Screenshot/Instagram/mariabraccini

Am Sonntag feierte die aktuell unaufhaltsame Nummer eins der Welt bei den ATP Finals in Turin den nächsten bärenstarken Turniersieg nach seinen Erfolgen bei den Australian Open und den US Open.

Doch eine Person fehlte in Norditalien: Partnerin Kalinskaya vergnügte sich lieber mit Freundinnen in Miami, wie sie ihren Followern auf Instagram zeigte. Auch auf öffentliche Glückwünsche zum Triumph verzichtete die Russin.

Dafür sei ausgerechnet Maria Braccini (24) laut "Il Messaggero" in der Pala Alpitour zugegen gewesen - Sinners Ex-Freundin. Andere Gäste hätten die Anwesenheit der italienischen Influencerin zudem gegenüber "Südtirol News" bestätigt.

Die beiden Zeitungen spekulieren nun, dass es zwischen dem Tennis-Ass und der blonden Toskanerin erneut gefunkt haben könnte. Bereits in der Vergangenheit führten sie eine Art On-off-Beziehung und fanden nach Pausen wieder zusammen.

Und es gibt noch ein weiteres Indiz, das für eine Trennung von Sinner und Kalinskaya spricht. In den sozialen Netzwerken ist sich das vermeintliche Traumpaar nämlich kürzlich gegenseitig entfolgt.