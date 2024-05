In der Stadt der Liebe machen sie's offiziell: Das ist das neue Tennis-Traumpaar

Paris - In der Stadt der Liebe schlagen ihre Herzen höher, jetzt darf es jeder wissen! Tennis -Star Jannik Sinner (22) hat am Montag Schluss mit den Gerüchten gemacht und seine Beziehung zu Kollegin Anna Kalinskaya (25) offiziell bestätigt.

Jannik Sinner (22) siegte in seiner ersten Runde in Paris, seine neue Freundin saß da schon auf der Tribüne und feuerte ihn an. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Noch bevor der Italiener auf der Pressekonferenz in Paris die Katze aus dem Sack ließ, versuchte sie noch, es geheim zu halten.

Die hübsche Russin saß bei seinem Erstrunden-Match der French Open gegen Christopher Eubanks (28) auf der letzten Reihe der Medientribüne. Ordner wollten sie immer wieder dazu bewegen, einige Reihen nach vorn in die Box von Sinner aufzurücken, doch die 25-Jährige weigerte sich vehement.

Nach dem recht einfachen Dreisatzsieg Sinners (6:3, 6:3, 6:4) redete der Sieger der Australian Open Klartext: "Ja, ich bin mit Anna zusammen, aber wir halten das privat", sagte er den Medienvertretern im Pressekonferenzraum.

Das dürfte recht schwierig werden bei zwei Personen, die so sehr in der Öffentlichkeit stehen. Kalinskaya ist aktuell die Nummer 25 der Weltrangliste, spielte kurz nach Sinner ihr erstes Match im Hauptfeld von Roland Garros. Sie zog mit einem Sieg über Clara Burel (23) in die nächste Runde ein.

Ihr neuer Freund tauchte dann ebenfalls auf der Tribüne auf. Nach seinem Statement konnte er aber ganz angenehm in ihrer Box Platz nehmen.