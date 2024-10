Todes-Drama bei Triathlon-WM: Zwei Sportler sterben innerhalb weniger Minuten!

Málaga (Spanien) - Innerhalb von nur wenigen Minuten wurde die derzeit in Spanien stattfindende Triathlon-WM von gleich zwei tragischen Todesfällen überschattet.

Beim Triathlon gehen die Sportler bis an ihre Grenzen, wie hier bei der Weltmeisterschaft 2023 im finnischen Lahti. (Archivfoto) © Pepe Korteniemi/Lehtikuva/dpa

Das bestätigte der Weltverband am Donnerstagabend in einer offiziellen Mitteilung. Demnach starben die beiden Männer im Alter von 57 und 79 Jahren bei der Sprint-Distanz in der Seniorenklasse.

"Unser tiefes Beileid gilt ihrer Familie, ihren Freunden, den nationalen Verbänden und der gesamten Triathlon-Familie", schrieb "World Triathlon". Man stehe zudem mit den Angehörigen in Kontakt und wolle ihnen Unterstützung zukommen lassen.



Nach Informationen der Lokalzeitung "Málaga Hoy" erlagen die Sportler jeweils den Folgen eines Herzinfarktes. Außerdem ist bekannt, dass es sich um einen britischen und einen mexikanischen Staatsbürger handelte.

Laut dem Bericht gingen im Abstand weniger Minuten kurz nach 16 Uhr zwei Notrufe ein. Die daraufhin eintreffenden Rettungskräfte konnten den Tod des 57-Jährigen demnach trotz Wiederbelebungsversuchen nur noch bestätigen.