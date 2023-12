Tragödie an Weihnachten: Rubgy-Spieler (†26) kommt bei Motorradunfall ums Leben

Cook Islands - Die Rugby-Welt trauert um Troy "TJ" Dargan! Ausgerechnet an Heiligabend wurde der Cook Islander in einen schweren Motorradunfall verwickelt und kam dabei ums Leben. Er wurde nur 26 Jahre alt.

Troy "TJ" Dargan (†26) starb ausgerechnet im Weihnachtsurlaub mit seiner Familie. © IMAGO / AAP

Das teilte sein Management Aria Sports Group laut Sydney Morning Herald mit.

"Im Namen der Familie Dargan teilen wir schweren Herzens die Nachricht von TJs tragischem Tod in der vergangenen Nacht", hieß es in der Stellungnahme.

"Er und seine Familie waren im Urlaub auf den Cook-Inseln, wo TJ in einen Motorradunfall verwickelt war. TJ war nicht nur ein Kunde der Aria Sports Group, sondern auch ein langjähriger Freund und guter Kumpel."

Dargan, der in Sydney geboren wurde und Wurzeln auf den Cook Islands hatte, absolvierte bereits 2019 zwei Spiele für die Nationalmannschaft der Cook Islands und wurde daraufhin von den South Sydney Rabbitohs verpflichtet, die in der NRL, der höchsten australischen Rubgy-Liga spielen.

Zwischen 2021 und 2023 kam seine Karriere jedoch zu einem Stillstand.

Zuletzt lief es wieder besser für Dargan - der Cook Islander unterschrieb erst im November einen Vertrag bei den Canberra Raiders, sodass er in der kommenden Saison wieder in der NRL hätte auflaufen können. Doch so weit kam es nun nicht.