Triathlon-Rekordrennen in Roth: Dominator Ditlev nicht zu schlagen, Lange auf Rang zwei!

Roth - Was für ein unglaubliches Rennen! Magnus Ditlev (25) hat in neuer Rekordzeit den Triathlon -Klassiker in Roth gewonnen - und wie vor einem Jahr den zweimaligen Hawaii-Weltmeister Patrick Lange (36) auf Platz zwei verwiesen.

Magnus Ditlev (25) hat eine grandiose Leistung abgeliefert. © Daniel Karmann/dpa

Der bärenstarke Däne benötigte am Sonntag in einem denkwürdig schnellen Rennen über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen in 7:24:40 Stunden.

Ditlev unterbot die Rekordmarke von Jan Frodeno (41) in Roth von 2016 (7:35:39) um fast elf Minuten!

Auch Lange blieb noch unter der damaligen Zeit seines Landsmanns mit 7:30:04 Stunden. Der Amerikaner Ben Kanute (30) landete auf Rang drei.

In der Triathlon-Szene galt die Zeit von Frodeno bisher als Weltbestzeit, auch wenn der Norweger Kristian Blummenfelt (29) 2021 in Cozumel in 7:21:12 Stunden die Ziellinie überschritten hatte.