Turn-Bund reagiert auf Missbrauchs-Skandal: Trainerin Claudia Schunk freigestellt!

Dem Verbandsstatement zufolge hat es am Stützpunkt Mannheim an diesem Mittwoch "staatsanwaltschaftliche Ermittlungsmaßnahmen" gegeben.

Tabea Alt hatte den Missbrauch am Stuttgarter Turnstützpunkt publik gemacht. (Archivbild) © Catalin Soare/dpa

Ende vergangenen Jahres war die ehemalige Turnerin Tabea Alt mit schweren Vorwürfen über den Stützpunkt in Stuttgart an die Öffentlichkeit gegangen.

"Es ist kein Einzelfall: Essstörungen, Straftraining, Schmerzmittel, Drohungen und Demütigungen waren an der Tagesordnung. Heute weiß ich, es war systematischer körperlicher und mentaler Missbrauch", hatte sie geschrieben.

Danach äußerten sich weitere ehemalige, aber auch aktive Turnerinnen, darunter auch die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz.

In den Blickpunkt rückte neben dem Kunstturnforum Stuttgart, wo mittlerweile zwei Trainer freigestellt worden sind, auch der Stützpunkt in Mannheim wegen harscher und autoritärer Trainingsmethoden. Schunk war gut zehn Jahre am Stützpunkt in Mannheim verantwortlich.