Turn-Skandal: Jetzt bricht auch Star-Athletin Elisabeth Seitz ihr Schweigen und erhebt Vorwürfe gegen den DTB

Mannheim/Stuttgart - Fast einen ganzen Monat hat Deutschlands beste Turnerin Elisabeth Seitz (31) zu den Missbrauchs-Vorwürfen in ihrem Sport , zumindest inhaltlich, geschwiegen. Das ist seit Sonntag vorbei, denn da äußerte die 25-fache Deutsche Meisterin ebenfalls Vorwürfe.

Elisabeth Seitz (31) hat ihr Schweigen gebrochen und Vorwürfe gegen Nachwuchs-Bundestrainerin Claudia Schunk (52) erhoben. © IMAGO/Annegret Hilse

Sie greift dabei den Deutschen Turner-Bund heftig an: "Zuletzt war ich vor wenigen Wochen im Gespräch mit dem DTB und habe noch einmal alles auf den Tisch gelegt, also, sie haben alles, und deswegen sollte das jetzt bearbeitet werden, endlich", sagt sie in einem Beitrag des SWR.

Im Detail richten sich ihre Vorwürfe aber nicht gegen das Kunstturnforum Stuttgart, wohin sie 2014 wechselte, sondern das Leistungszentrum in Mannheim. Dort trainierte sie von 2006 an bei der jetzigen Nachwuchs-Bundestrainerin Claudia Schunk (52).

"Ich hatte des Öfteren betont, dass ich wirklich keine Kraft mehr habe und nicht mehr kann. Ich sollte erneut an den Barren gehen, eine Übung turnen und bin beim Jägersalto mit dem Gesicht auf den Holm geknallt. Dabei habe ich mir meine Lippe durchgebissen, mein Zahn war beschädigt, und dann sollte ich mir das abwischen und meine Mutter anrufen, damit sie mich abholt", berichtet Seitz eine Erinnerung aus dem Training bei Schunk.

"Wir haben ein bisschen weg gewohnt, meine Mutter brauchte 40 Minuten und in der Zwischenzeit musste ich noch Krafttraining machen, mich dehnen. So wurde grundsätzlich mit uns umgegangen. Den Satz, den ich eigentlich immer gehört habe, ist: 'Hör auf, Dich selbst zu bemitleiden'", sagt Seitz.

Schunk und Bundestrainer Gerben Wiersma (47) wurden im Januar nach Stuttgart geschickt, weil dort nach der Vorwurfswelle zwei Trainer suspendiert worden waren, die mittlerweile die Kündigung erhalten haben sollen.