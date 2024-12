Turn-Skandal in Deutschland immer größer: Jetzt packt die nächste Athletin über Missbrauch aus

Stuttgart - Der Skandal im deutschen Turnsport ist offenbar noch viel größer als vermutet: Nach Tabea Alt (24) hat nun am Sonntag auch Michelle Tim (27) über die Zustände am Standort Stuttgart und im Deutschen Turner-Bund (DTB) allgemein ausgepackt.

Michelle Timm (27) erhebt in einem Post auf Instagram schwere Vorwürfe an den Deutschen Turner-Bund und das Kunst-Turn-Forum Stuttgart. © IMAGO / masterpress

Es scheint, als habe Alt am Samstag eine wahre Lawine losgetreten. Die Teilnehmerin der Olympischen Sommerspiele 2016 von Rio de Janeiro, die im April 2021 aufgrund zahlreicher langwierigen Verletzungen beendet hatte, enthüllte auf Instagram erschreckende Zustände in Training und Wettkampf.

Sie warf dem DTB und dem Schwäbischen Turnerbund (STB) systematischen körperlichen und mentalen Missbrauch vor.

Nun schlägt Timm in dieselbe Kerbe. Sie veröffentlichte im Internet nicht nur ein Statement, sondern auch den Inhalt eines offenen Briefes an den Verband, der laut ihrer Aussage seit zwei Monaten ignoriert wird.

"Man mag darüber streiten können, was im Leistungssport nötig ist, um erfolgreich zu sein, aber bei [...] Drohungen in jeglichen Kontexten, Verweisungen der Halle aus sinnlosesten Gründen, psychischem Unterdrucksetzen und dem Drohen damit, dass man nie wieder gut schlafen könne, ohne schlecht zu träumen, überschreitet für mich jegliche Grenze", heißt es unter anderem in dem Schreiben.

Einige Elternteile haben eingegriffen, hätten sich an den Olympiastützpunkt gewandt, doch passiert sei nichts.