UFC-Kämpferin lässt Bombe platzen - und zieht Reißleine

Im Gespräch mit "Fanatik.ro" hatte sie einst Pläne für ihre Zukunft geäußert, einen möglichen Posten als Moderatorin dabei nicht verneint: "Ich habe den Käfig immer von innen gesehen und gefühlt, aber ich wusste nie, wie es ist, so nah am Geschehen zu sein und über jeden Aspekt eines Kampfes zu sprechen. Wenn ich mir ein MMA-Event im Fernsehen anschaue, kommentiere ich immer das Geschehen, auch wenn ich alleine bin und mich niemand hören kann", so die in der kanadischen Großstadt Hamilton lebende Sportlerin gegenüber des Online-Portals, die zuvor bereits Kampfsport-Events kommentiert hatte.

"Mich tröstet der Gedanke, dass die kleinen Fehler, die ich machen werde, ebenso wie der europäische Akzent, Teil meiner Natürlichkeit sind, und genau das wollen die Organisatoren."

In ihrer Laufbahn als UFC-Kämpferin bestritt Belbită insgesamt acht Fights, konnte davon aber nur magere zwei gewinnen.