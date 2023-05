08.05.2023 06:50 713 "Sehr unkooperativ" und nach Alkohol stinkend: UFC-Legende festgenommen!

Wilde Nacht für eine echte UFC-Legende! Tony Ferguson wurde am frühen Sonntagmorgen wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer in Los Angeles festgenommen.

Von Florian Mentele

Los Angeles (USA) - Turbulente Nacht für eine echte UFC-Legende! MMA-Fighter Tony Ferguson (39) wurde am frühen Sonntagmorgen wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer in Los Angeles festgenommen. Tony Ferguson (39, r.) steht schon seit fast zwölf Jahren in der UFC unter Vertrag und im Käfig. © CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Der 39-jährige Kampfsport-Veteran soll gegen 1.47 Uhr auf der Wilcox Avenue in Hollywood unterwegs gewesen und mit seinem Pickup-Truck in zwei parkende Autos gekracht sein, wie die Los Angeles Times berichtet. Ein Sprecher des LAPD bestätigte gegenüber der Zeitung, dass noch weitere Personen im Fahrzeug von Ferguson gesessen hätten. Der Geländewagen kippte bei dem Unfall offenbar auf die Seite, demnach wurde allerdings niemand verletzt. Der frühere Interims-Champion im Leichtgewicht habe in der Folge einen Atemalkoholtest verweigert und sei nach Informationen des Promi-Portals TMZ "sehr unkooperativ" gewesen. Darüber hinaus hätten die Beamten vor Ort "blutunterlaufende Augen" sowie einen strengen Alkoholgeruch an ihm festgestellt. "El Cucuy" droht demzufolge nun der Verlust des Führerscheins sowie eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit. Eines der geparkten Autos gehörte laut dem TMZ-Bericht dem US-amerikanischen Rapper Cash Gotti, der zum Zeitpunkt des Crashs einen Nachtclub in der Nähe besuchte und später seinen zerstörten Mercedes vorfand. Der Musiker teilte die Bilder der Unfallstelle in seiner Instagram-Story mit den Worten "verrückte Geschichte". Tony Ferguson ist seit 2011 in der UFC aktiv Anthony Armand Ferguson Padilla, wie der MMA-Star vollständig heißt, feierte sein UFC-Debüt bereits im Juni 2011 gegen Ramsey Nijem (35). Seitdem gehört der Jiu-Jitsu-Schwarzgurt quasi zum Inventar und trat schon gegen Größen wie Rafael dos Anjos (38), Donald "Cowboy" Cerrone (40), Justin Gaethje (34) oder Charles Oliveira (33) an. In ganzen 34 Kämpfen holte er 26 Siege bei lediglich acht Niederlagen. Zuletzt stand der in Kalifornien geborene Routinier im September 2022 gegen Nate Diaz (38) im Oktagon, allerdings verlor er den Schlagabtausch durch einen Aufgabegriff in der vierten Runde.

