Verstörende Bilder: UFC-Kämpferin zittert am ganzen Körper!

Die argentinische UFC-Kämpferin Ailín Pérez zitterte beim Einwiegen vor ihrem Kampf am Samstag in Paris plötzlich am ganzen Körper.

Von Florian Mentele

Paris (Frankreich) - Qualvoller Tritt auf die Waage! Um das nötige Gewicht ihrer Klasse zu erreichen, gehen Kampfsportler oftmals an ihre Grenzen - und im Fall von Ailín Pérez (29) sogar offensichtlich weit darüber hinaus. Ailín Pérez (29) konnte ihre letzten drei Kämpfe in der UFC gewinnen. Am Freitag hat sie allerdings erstmals in ihrer Karriere ihr Gewicht verpasst - trotz größter Anstrengung. © Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Am Samstagabend soll der argentinische UFC-Star in der Pariser Accor Arena gegen die ukrainische MMA-Fighterin Darya Zheleznyakova (28) antreten. Der Schlagabtausch ist im Bantamgewicht bis 136 Pfund (rund 61,89 Kilogramm) angesetzt, am Freitag wurde das Gewicht der beiden Kontrahentinnen beim offiziellen Einwiegen überprüft. Pérez hatte sich augenscheinlich ziemlich ins Zeug gelegt, um die Grenze zu erreichen, wie ein Video des Termins nahelegt. Taumelnd betrat die Südamerikanerin dabei die Bühne und schleppte sich zum Messgerät. Sport Ein Hai riss ihr das Bein ab - Jetzt will sie bei den Paralympics um Gold schwimmen! Ihr zermürbter Blick spiegelte die Qualen der vergangenen Tage und Stunden wider, aber trotzdem rang sich die 29-Jährige zu einer herausfordernden Muskel-Pose durch, ehe sie sichtlich mit den Tränen rang. Was daraufhin geschah, trieb vielen Fans im Netz dennoch große Sorgenfalten auf die Stirn. Beim Abstieg von der Waage zitterte Pérez nämlich plötzlich am ganzen Körper, ein UFC-Mitarbeiter musste sie vorsichtig von der Bühne führen. Ailín Pérez zittert beim Einwiegen vor ihrem UFC-Kampf in Paris UFC-Star Ailín Pérez verpasst ihr Gewicht und muss auf Geld verzichten Aktuell belegt Ailín Pérez (29, l.) den 15. Platz der UFC-Rangliste im Bantamgewicht der Frauen. © HANDOUT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Für viele Kämpfer ist das sogenannte "Gewichtmachen" ein radikaler Prozess, denn selten entspricht das Normalgewicht dem der Klasse. Die letzten Pfunde purzeln daher extra fürs Wiegen innerhalb kürzester Zeit mittels verschiedenster Methoden, oftmals aber durch intensives Schwitzen gepaart mit ernährungswissenschaftlichen Tricks. Das kann laut einem Bericht von "ntv" kräftezehrender sein als das anschließende Oktagon-Duell selbst. Die große Mühe war allerdings umsonst, denn "Fiona" - wie Pérez in Anlehnung an die gleichnamige Figur aus dem Film "Shrek" genannt wird - hat die Gewichtsgrenze um ein halbes Pfund verpasst. Das sind gerade einmal gute 220 Gramm. Sport Beschwerliche Reise nach Paris: Paralympics-Ikone muss aus Zug kriechen! Die Überschreitung hat durchaus Konsequenzen, laut der britischen Boulevardzeitung "The Sun" stand der Kampf sogar zwischenzeitlich auf der Kippe. Letztendlich entschied sich die UFC jedoch wie üblich für eine finanzielle Sanktion. Pérez muss 20 Prozent ihrer vereinbarten Gage an ihre Gegnerin Zheleznyakova abdrücken, dafür findet das Käfig-Spektakel aber statt.

