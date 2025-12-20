3:0 gegen Erfurt: DSC-Mädels gewinnen letztes Heimspiel des Jahres

Dresden - Mit einem 3:0-Erfolg (25:20, 25:11, 25:16) fegten die DSC-Schmetterlinge Schwarz-Weiß Erfurt aus der eigenen Halle - nach dem Heimsieg aber nicht der einzige Grund für vorweihnachtliche Glücksgefühle.

Der Chor des Gymnasiums Dresden-Plauen hatte nach Spielende seinen großen Auftritt. © Lutz Hentschel

Denn 19.12 Uhr ging das Licht aus und die Margon Arena verwandelte sich in einen der größten Chöre der Stadt.

Die Bühne für das Gymnasium Dresden-Plauen war angerichtet. Der 40-köpfige Schulchor leitete die 2902 Zuschauer an und stimmte unter anderem mit "Stille Nacht, heilige Nacht" auf die Weihnachtsfeiertage ein.

Dass so entspannt gesungen werden konnte, dafür sorgten zuvor allerdings die DSC-Spielerinnen.

Der Start in den letzten Auftritt des Jahres in Dresden verlief aber holprig: Unsaubere Annahme von Lorena Lorber Fijok (22), Emma Grome (23) stellte zu kurz, Auszeit von DSC-Coach Alex Waibl (57) - da lag sein Team schon 2:6 hinten.

Ganz anderes Bild bei der nächsten Auszeit im Spiel - diesmal von Gäste-Coach Pablo Sanchez (32). Denn Marta Levinska (24) hatte gerade zum 7:6 versenkt.

Spätestens damit waren die Elbestädterinnen voll da - und so spannend wie im ersten Durchgang wurde es nicht nochmal.