DSC-Volleyballerinnen haben in Aachen "alles unter Kontrolle"

Dresden - "Wir wissen, wie das ist in Aachen, da kann so ein Spiel schnell kippen und dann kocht die Stimmung richtig hoch", sagte Coach Alex Waibl (57) nach dem 3:0 (25:20, 25:23, 25:18)-Sieg seiner DSC-Schmetterlinge gegen die Ladies in Black.

Lorena Lorber Fijok (22, 2.v.l.) überzeugte mit zwölf Punkten und holte sich die goldene MVP-Medaille. (Archivfoto) © Lutz Hentschel

Genau diese Situation, das Team aus Nordrhein-Westfalen zuerst wieder in den Satz und damit auch ins Spiel zu lassen, die gab es.

Im zweiten Durchgang landete zuerst ein Aufschlag von der ansonsten fast fehlerfreien Lorena Lorber Fijok (22) im Netz, ihren Angriff donnerte Marta Levinska (24) hinter das Feld und die 21:17-Führung war weg. Nach erneutem Zwei-Punkte-Vorsprung jagte Mette Pfeffer (20) ihren Schuss ins Netz - 23:23.

"Dadurch haben wir sie in die Nähe eines Satzgewinns gebracht", räumte Waibl ein: "Wenn das schiefgegangen wäre, dann wäre es ein schwierigeres Spiel geworden. Aber so haben wir den schwierigen Moment überstanden und waren eigentlich nie in Rückstand, hatten das Spiel ganz gut unter Kontrolle und waren immer den Ticken vorn."

Den letzten Rückstand im Spiel gab es für den Tabellenvierten im ersten Satz bei 14:15, ansonsten waren die Dresdnerinnen immer vorn.