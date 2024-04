Trainer-Hammer beim DSC: Waibl übernimmt deutsche Nationalmannschaft

"Das Angebot kam extrem überraschend", so der 56-Jährige. "Es war immer mein Traum in Deutschland Bundestrainer zu sein, für mich ist es eine Ehre mein Land vertreten zu dürfen." Als der DVV anrief, war für ihn sofort klar, "dass ich das machen möchte".

"Sein Vorgänger Vital Heynen hatte den Verband kurzfristig um eine Vertragsauflösung gebeten", teilte der DVV am heutigen Freitagabend mit. Waibl übernimmt bis Ende August die DVV-Frauen, eine Doppelfunktion als Bundesliga- und Bundestrainer über den Sommer hinaus ist nicht vorgesehen.

Alex Waibl will gemeinsam mit den deutschen Volleyballerinnen zu Olympia in Paris. © Grzegorz Michalowski/PAP/dpa

Ab dem 20. April bereitet sich die Auswahl in Kienbaum auf die Mission vor. Um sich den Traum von Paris zu erfüllen, müssen die DVV-Frauen mit Siegen in der Volleyball Nations League Punkte und Plätze in der Weltrangliste gut machen.

"Die Ausgangslage ist schwierig, aber wir haben die Spielerinnen, mit denen man das schaffen kann", so Waibl. "Wir wollen Olympia noch möglich machen."

Nur fünf Teams qualifizieren sich über die Rangliste. Derzeit wäre die DVV-Auswahl das Sechste. Qualifiziert sind bisher Gastgeber Frankreich, die Dominikanische Republik, Serbien, Türkei, Brasilien, die USA und Polen.

In der Rangliste sind derzeit China, Italien, Japan, die Niederlande und Kanada besser platziert. Die ersten DVV-Spiele der Nations League sind in Antalya: Frankreich (15. Mai), Italien (16. Mai), Japan (17. Mai) und Niederlande (19. Mai).