Große Änderung in der Bundesliga: Das erwartet den DSC in der kommenden Saison

Dresden - Auf den Kracher im Supercup am 4. Oktober gegen den Meister SSC Schwerin folgt nicht mal eine Woche später am selben Ort zum Punktspielauftakt gegen Potsdam der nächste Hochkaräter für die DSC-Schmetterlinge. Das erwartet die Mädels von Alex Waibl (57) sonst noch in der kommenden Saison.