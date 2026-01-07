Ankara-Hammer! DSC vor schwerer Champions-League-Hürde

Ankara (Türkei) - Noch vor 6 Uhr setzte sich am Dienstag der Tross der DSC -Schmetterlinge mit dem Bus in Richtung Prag in Bewegung, 9.30 Uhr ging von dort der Flieger in die Türkei. Nicht etwa, um die Dynamos in ihrem Trainingslager zu besuchen.

Anfang Dezember gab es für Marta Levinska (24, M.) & Co. gegen Conegliano nur wenig Durchkommen. Am Mittwoch wartet in Ankara ein Gegner von ähnlichem Kaliber auf die DSC-Mädels. © Lutz Hentschel

Über Istanbul reiste das Team des wieder genesenen Chefcoaches Alex Waibl (57) nach Ankara. Und wenn es so weit geht - die türkische Hauptstadt ist immerhin über 2400 Kilometer von Dresden entfernt -, dann heißt es mal wieder: Auswärtsspiel in der Champions League.

Am heutigen Mittwoch wartet niemand Geringeres als Zeren Spor Kulübü (15 Uhr). In welcher finanziellen Sphäre die Türkinnen spielen, unterstreicht der Namensgeber des Vereins aus Ankara, der gleichzeitig auch als Hauptsponsor des Wettbewerbs fungiert. Und dass sie nicht nur wirtschaftlich zur Top-Riege gehören, sondern auch sportlich Teil der absoluten Elite sind, das bewies der Gegner bereits eindrucksvoll.

Bei Conegliano mussten sie sich nur knapp 2:3 geschlagen geben. Die DSC-Mädels waren Anfang Dezember zu Hause gegen den italienischen Serien-Meister beim 0:3 chancenlos geblieben.

Auf die Dresdnerinnen wartet also das nächste dicke Brett. "Von der Spielidee her kommen sie eher russisch-serbisch daher", sagt Waibl über den bevorzugten Spielstil seines serbischen Gegenübers, Stevan Ljubicic: "Nicht zu schnell, eher physisch und auf die individuelle Stärke einzelner Spielerinnen setzend."