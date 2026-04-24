Annahmeriegel der DSC-Mädels steht: "Patti" und Jette bleiben an der Elbe

Dresden - Die alte Saison ist gerade mal seit Mittwochabend in den Geschichtsbüchern, da kommt der Dresdner SC mit den ersten Neuigkeiten für die kommende Spielzeit um die Ecke: Der Annahmeriegel für die Saison 2026/27 steht. Patricia Nestler und Jette Kuipers verlängerten ihren Vertrag und bleiben beide in Dresden.

Das Wetter passte am Freitag nicht, dafür strahlten Patricia Nestler (l.) und Jette Kuipers um die Wette. © Lutz Hentschel

"Mindestens", wie die Libera, die aus Radebeul kommt, sagte: "Für mich war es keine schwere Entscheidung, ich fühle mich super wohl hier, wir haben sehr professionelle Bedingungen."

Für die 24-Jährige wird es die dritte Saison beim DSC. Aus gutem Grund, wie ihr Coach unterstrich, für den eine Verlängerung mit Nestler außer Frage stand: "Sie hat im Vergleich zum Vorjahr noch mal einen großen Schritt gemacht." Sowohl sportlich als auch in ihrer Rolle als Anführerin.

Neben ihr bleibt mit Kuipers aber auch eine andere Stütze in der Annahme des Vizemeisters an der Elbe.

"Ich bin super froh, auch in der kommenden Saison Teil des Teams zu sein", so die Außenangreiferin zu ihrer Unterschrift, die auch ihr nicht schwerfiel.