DSC schraubt weiterhin am Erfolgs-Kader für die nächste Saison! Sie ist die sechste Neue

Dresden - Beim DSC wird weiter fleißig am Kader für die kommende Saison gebastelt. Nur auf einer Position war da bis jetzt noch Stillstand in Sachen Verlängerungen oder Neuzugängen: im Mittelblock. Die Kanadierin Raeven Chase (26) ändert das - und bringt dazu noch eine neue Komponente mit rein.

Die Kanadierin Raeven Chase (26) ist der sechste Neuzugang beim DSC für die kommende Saison. © Raeven Chase (privat)

Denn ihre beiden Kolleginnen im Mittelblock Mette Pfeffer (20) und Florentine Rosemann (19) besitzen zwar eine Menge Potenzial und haben auch schon gezeigt, was sie drauf haben. Über viel Erfahrung verfügen die beiden allerdings noch nicht. Genau da kommt Chase ins Spiel.

Denn der DSC ist nicht der erste Verein von Raeven Chase, die die vergangene Saison in Frankreich bei Bordeaux verbrachte. Zuvor lief sie gemeinsam mit ihrer neuen Kollegin auf Diagonal, Maia Dvoracek (27), in der Schweiz für Viteos NUC auf.

"Ich habe mich für Dresden als Station für meine dritte Saison im Ausland entschieden, weil es eine Mannschaft ist, die vom Wettbewerb lebt und den Ehrgeiz besitzt, auf höchstem Niveau zu spielen und dort die Beste zu sein. Ich glaube, dieses Team wird mich als Spielerin und als Mensch wirklich herausfordern, und genau das ist es, was ich mir für diese Saison wünsche", erklärt die 1,93-Meter-Frau.

Mit dieser Größe überragt sie ihre Mitspielerin Pfeffer sogar noch um einen Zentimeter und gibt den Schmetterlingen damit noch mehr Höhe und Präsenz im Block.