DSC schraubt weiterhin am Erfolgs-Kader für die nächste Saison! Sie ist die sechste Neue
Dresden - Beim DSC wird weiter fleißig am Kader für die kommende Saison gebastelt. Nur auf einer Position war da bis jetzt noch Stillstand in Sachen Verlängerungen oder Neuzugängen: im Mittelblock. Die Kanadierin Raeven Chase (26) ändert das - und bringt dazu noch eine neue Komponente mit rein.
Denn ihre beiden Kolleginnen im Mittelblock Mette Pfeffer (20) und Florentine Rosemann (19) besitzen zwar eine Menge Potenzial und haben auch schon gezeigt, was sie drauf haben. Über viel Erfahrung verfügen die beiden allerdings noch nicht. Genau da kommt Chase ins Spiel.
Denn der DSC ist nicht der erste Verein von Raeven Chase, die die vergangene Saison in Frankreich bei Bordeaux verbrachte. Zuvor lief sie gemeinsam mit ihrer neuen Kollegin auf Diagonal, Maia Dvoracek (27), in der Schweiz für Viteos NUC auf.
"Ich habe mich für Dresden als Station für meine dritte Saison im Ausland entschieden, weil es eine Mannschaft ist, die vom Wettbewerb lebt und den Ehrgeiz besitzt, auf höchstem Niveau zu spielen und dort die Beste zu sein. Ich glaube, dieses Team wird mich als Spielerin und als Mensch wirklich herausfordern, und genau das ist es, was ich mir für diese Saison wünsche", erklärt die 1,93-Meter-Frau.
Mit dieser Größe überragt sie ihre Mitspielerin Pfeffer sogar noch um einen Zentimeter und gibt den Schmetterlingen damit noch mehr Höhe und Präsenz im Block.
Mit Raeven Chase bekommt der DSC eine weitere Variante im Angriff, die zuletzt ein wenig zu kurz kam
"Mein persönliches Ziel für diese Saison ist es, eine der besten Mittelblockerinnen in Angriff und Block zu sein. Ich möchte eine Spielerin sein, auf die das andere Team achten muss", betonte der sechste Neuzugang in Sachsen.
Dass Raeven Chase sich selbst als "ehrgeizig und leidenschaftlich" beschreibt, ist bei den gesteckten Zielen fast gar nicht mehr nötig.
Aber nicht nur ihr Ehrgeiz und ihre Leidenschaft überzeugte ihren neuen Trainer Alexander Waibl (58), sondern gibt dem Team noch ein weiteres Element, auf das die Elbestädterinnen in der vergangenen Saison nicht sonderlich viel zurückgreifen konnten: der Einbeiner.
"Raeven ist eine große athletische Spielerin, die über einen sehr guten einbeinigen Angriff verfügt", freut sich Waibl deshalb schon jetzt auf die Zusammenarbeit.
Der DSC-Kader für die kommende Saison
Kader der Volleyballerinnen des DSC für die Saison 2026/27
Zuspiel: Sarah Straube (24, Neuzugang, Consolini Volley, Vertrag bis 2027)
Außenangriff: Teresa Ziegenbalg (19, Vertrag bis 2028), Jette Kuipers (23, Vertrag bis 2027), Mackenzie Foley (24, Neuzugang, VfB Suhl Vertrag bis 2027), Morgan Geddes (24, Neuzugang, VBC Cheseaux, Vertrag bis 2027)
Diagonalangriff: Lena Kindermann (26, Neuzugang, Monviso Volley, Vertrag bis 2027), Maia Dvoracek (27, Neuzugang, Viteos NUC Neuchatel, Vertrag bis 2027)
Mittelblock: Mette Pfeffer (20, Vertrag bis 2028), Florentine Rosemann (19, Vertrag bis 2027), Raeven Chase (26, Neuzugang, Bordeaux Mérignac Volley, Vertrag bis 2027)
Libera: Patricia Nestler (24, Vertrag bis 2027)
Titelfoto: Bildmontage: Raeven Chase (privat)